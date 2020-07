Britse politie pakt man (24) op voor neerhalen beeld slavenhandelaar

Antiracistische demonstranten trokken op 7 juni in de havenstad Bristol het standbeeld van Edward Colston van zijn sokkel en gooiden het in water. Colston was een zakenman, parlementslid en filantroop die een groot deel van zijn vermogen verdiende met de slavenhandel. Voordat zijn standbeeld kopje-onder ging, zette een betoger nog even zijn knie op de metalen nek als verwijzing naar de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door onnodig hard optreden van een blanke agent.

Na het incident zei een woordvoerder van premier Boris Johnson dat hij het sterke gevoel van mensen over de kwestie begreep, maar dat het verwijderen van het standbeeld een criminele handeling is.

Het afbreken van het standbeeld van Colston leidde tot het neerhalen van andere gedenktekens of het bespreken van hun toekomst. Veel academici en publieke figuren verzetten zich tegen het verwijderen van dergelijke monumenten, met als argument dat ze slechts de geschiedenis weerspiegelden en als discussiepunten zouden moeten worden gebruikt.

Black Lives Matter

Het beeld is uit het water gehaald en naar een museum gebracht. Daar wordt het tentoongesteld naast Black Lives Matter-aanplakbiljetten.