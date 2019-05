VS stelt nieuwe sancties in tegen Venezuela

Onder de nieuwe sancties is het Amerikanen verboden om aan financiële transacties deel te nemen die te maken hebben met de Venezolaanse staatsschuld of met de schulden van staatsbedrijven. „Dit geld behoort toe aan het Venezolaanse volk”, zei Trump in een verklaring, waarin hij ook Maduro opriep om „de democratie te herstellen” en „vrije en eerlijke verkiezingen te houden.”

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza noemde de sancties „waanzin, barbaars en in absolute tegenspraak met internationaal recht.”