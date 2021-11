Vrouw ziet Airpod aan voor pijnstiller: ’Mijn maag bleef verbonden met iPhone’

De vrouw uit Boston zegt totaal overstuur in een video dat ze pijnstillers in haar rechterhand had en een van haar Airpods in de andere hand. „Ik gooide iets weg, nam een slok van mijn waterfles... en realiseerde mij toen dat het niet de ibuprofen was. Ik probeerde nog over te geven, maar het kwam er niet meer uit.”

De influencer liet een röntgenfoto maken om er zeker van te zijn dat ze van het Apple-oortje in haar buik af was. In een andere video zegt de jonge vrouw dat haar Airpod bijvoorbeeld tijdens het bellen nog steeds verbonden was met haar iPhone, meldt Apple Insider. Zo wist ze een spraakopname te maken van ’gorgelende geluiden’ uit haar maag.

Eerder slikte een man een van zijn Airpods in tijdens zijn slaap. En een 7-jarig jongetje, eveneens in de VS, at er eentje op en werd met spoed in het ziekenhuis opgenomen.