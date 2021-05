Mondkapjes? Die zijn verboden bij Mud Masters

Premium Thuis & Tuin

Jan-Willem en Sonja wonen in een verbouwde schuur waar geen hoek haaks is en alle wanden schuin zijn

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast bij Jan-Willem de Jongh en Sonja de Roos die een oude schuur in Ursem (NH) tot een fraai woonhuis omtoverden.