Zuid-Afrikaanse Zulu-koning mogelijk vergiftigd, vertrouweling plots overleden

Kopieer naar clipboard

Misuzulu KaZwelithini tijdens een ceremonie in Zuid-Afrika. Ⓒ ANP / AFP

KAAPSTAD - De Zuid-Afrikaanse Zulu-koning Misuzulu KaZwelithini is in het ziekenhuis opgenomen met een vermoedelijke vergiftiging, beweert Zulu-premier Mangosuthu Buthelezi. Het bericht over zijn ziekenhuisopname volgt op de plotselinge dood van een van zijn topadviseurs, die vermoedelijk overleed nadat ook hij vergiftigd was.