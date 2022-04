Premium Het beste van De Telegraaf

Renovatie iconisch gebouw aanjager voor gebiedsontwikkeling Zandkasteel motor moderne Bijlmer: ’Bewoners moeten meeprofiteren’

Door Mascha de Jong Kopieer naar clipboard

Het Zandkasteel zal nog een jaar lang intensief worden gerenoveerd. Zowel van binnen als van buiten. Dan moet het klaar zijn voor een totaal nieuw gebruik. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Het gemeentelijk monument het Zandkasteel in de Amsterdamse Bijlmer staat in de steigers. Net als in de jaren tachtig moet het opnieuw een aanjager zijn in Zuidoost om omstandigheden beter te maken. De vraag is of nieuwe gebruikers als de International School, bedrijven en vrijesectorhuurders niet te ver van de huidige Arenapoort afstaan.