LIVE | Arrestaties en waterwerper in Rotterdam: volg hier de laatste ontwikkelingen

In dit artikel houden we u op de hoogte van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen rond de avondklok op deze maandag.

Het meest actuele bericht staat bovenaan. Dit artikel wordt doorlopend van updates voorzien.

19.50 Keizer Karelplein

Voetgangers en fietsers wordt bij het Keizer Karelplein in Nijmegen de toegang tot het centrum ontzegd.

19.48 ’We treden hard op’

De politie in Roosendaal waarschuwt, ruim een uur voor het ingaan van de avondklok, de mensen die mogelijk de straat op willen gaan. „Word je gepakt, krijg je een strafblad.” Dezelfde waarschuwing wordt ook via de andere Twitter-kanalen van de politie verspreid.

19.39 ’Van onze stad blijf je af’

Harde kernen van voetbalclubs in Limburg (MVV, Fortuna Sittard en Roda JC) waarschuwen om niet te komen plunderen: ‘Van onze stad blijf je af’. Een soortgelijke oproep deden de fans van de Nijmeegse profclub NEC.

19.37 Waterwerper

In Rotterdam wordt inmiddels de waterwerper ingezet. Er zijn inmiddels meerdere aanhoudingen verricht.

19.33 Minister: politie kan vooralsnog situatie relschoppers aan

De politie kan voorlopig de demonstraties en rellen in Nederland aan. De Koninklijke Marechaussee heeft geholpen en blijft dat ook doen. „Er is geen sprake geweest dat het leger bijstand heeft moeten verlenen in het land”, zei minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) na afloop van het Veiligheidsberaad maandag.

„De politie kan het aan. Ze heeft de prioriteiten helder. Zij krijgt hulp van boa’s, jongerenwerkers en straatcoaches. We gaan het niet oplossen door er zelfs militair geweld bij te halen”, zegt voorzitter Hubert Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is.

Bruls wil een duidelijk onderscheid maken tussen relschoppers en mensen die demonstreren tegen coronamaatregelen. „Het is van belang om nu het hoofd koel te houden. Allerlei ophitsende termen helpen niet.”

19.30 #avondklokrellen

#avondklok en #avondklokrellen zijn maandagavond populaire thema’s op Twitter. De onderwerpen staan in de top vijf met meestgebruikte hashtags.

19.12 Onrustig in Rotterdam

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam staat de ME paraat. De politie wordt bekogeld met vuurwerk. Groepen jongeren dagen de politie uit. De politie roept dat mensen zich moeten verwijderen. Onze verslaggever Gerda Frankenhuis is in Rotterdam.

De politie is alert, omdat al de hele dag oproepen op sociale media rondgaan om te rellen in de stad uit protest tegen de avondklok.

18.45 Vernielingen in Geleen

In het centrum van Geleen is het onrustig. Meerdere groepen relschoppers spelen volgens De Limburger een kat-en-muisspel met de politie. De politie heeft de handen vol aan de naar schattig zo’n honderd, voornamelijk, jongeren.

Jongeren dagen de politie uit, maar tot een confrontatie is het nog niet gekomen aangezien de relschoppers zich steeds uit de voeten maken.

18.39 Meer noodverordeningen

Ook in tal van andere steden nemen de autoriteiten maatregelen. De gemeente Sittard-Geleen heeft een noodverordening ingesteld die maandagmiddag inging en geldt tot en met volgende week maandag.

De gemeente Gilze en Rijen heeft een noodbevel uitgevaardigd voor de bebouwde kom van Rijen. Dit noodbevel geldt tot dinsdag 04.30 uur. Hiermee wil de gemeente onlusten voorkomen. De gemeente heeft aanwijzingen dat relschoppers maandagavond naar Rijen willen komen.

Ook Eindhoven en Roermond hebben aangekondigd streng op te treden.

17.20 Noodbevel in centrum Nijmegen

Burgemeester Bruls van Nijmegen Ⓒ ANP

Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls heeft een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad van Nijmegen. Dat betekent dat de politie mensen die geen reden hebben om in het centrum te zijn zal wegsturen. Het noodbevel geldt voor maandagavond en gedurende de nacht.

In het Brabantse Roosendaal mag niemand tussen 17.00 uur en 04.30 uur op straat zijn. Ook in kleinere plaatsen door het land gelden noodbevelen.