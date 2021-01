LIVE | Meer dan 150 arrestaties bij avondklokrellen met ’schaamteloze dieven’

In dit artikel houden we u op de hoogte van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen rond de avondklok op deze maandag.

Het meest actuele bericht staat bovenaan.

00.35 ’Duurde best lang’

Burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch wil een onafhankelijk onderzoek naar de ongeregeldheden in zijn stad maandagavond. Hij wil zo achterhalen of de autoriteiten juist gehandeld hebben. „Het duurde best lang tot de ME beschikbaar was”, zegt Mikkers tegen het Brabants Dagblad. „Dat is geen verwijt, maar een constatering.”

00.33 Zeker 151 arrestaties

Volgens de politie zijn in totaal zeker 151 mensen aangehouden bij de rellen. „Het zullen er ongetwijfeld nog meer worden, want het is in sommige steden nog steeds onrustig”, aldus een politiewoordvoerster.

00.20 Haarlem: 14 arrestaties

In Haarlem Schalkwijk is de situatie onder controle, meldt de politie. Er werden 14 relschoppers opgepakt.

23.48 ’Schaamteloze dieven’

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam veroordeelt de relschoppers die maandagavond in Rotterdam-Zuid de politie belaagden en winkels plunderden. „Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen”, aldus Aboutaleb.

Een Dirk-supermarkt in Rotterdam moest het ontgelden.

Dinsdag start er een grootschalig onderzoek waarmee de politie met behulp van camerabeelden nog meer mensen denkt te kunnen oppakken. Een beeld van de economische schade heeft Aboutaleb nog niet. „We hebben de balans nog niet kunnen opmaken, maar het is sowieso een verdrietige balans.”

Ook modezaken werden geplunderd. Ⓒ ANP

23.32 Goud gestolen in Rotterdam

Meerdere ondernemers in Rotterdam-Zuid zijn zwaar getroffen door de rellen.

23.30 Almelo: acht arrestaties

De politie in Almelo heeft tijdens ongeregeldheden maandagavond acht mensen aangehouden om diverse redenen. De politie kwam in actie toen relschoppers onder meer met vuurwerk gooiden.

23.24 ’Relschoppers uit Graafsewijk’

Vooral in de Hinthamerstraat in Den Bosch hebben relschoppers toegeslagen. Veel ruiten zijn daar vernield en er ligt onder andere een auto op zijn kop. Volgens omstanders kwamen de relschoppers uit de Graafsewijk.

Rond 23.00 uur was het weer grotendeels rustig in de binnenstad. De politie rijdt nog wel af en aan en ook boven de stad hangt een politiehelikopter.

23.01 Toegangswegen afgesloten

In Den Bosch heeft de politie alle toegangswegen naar de binnenstad afgesloten. Mensen die erin of eruit willen moeten langs politiecontroles.

In de Brabantse stad was het maandagavond erg onrustig. Groepen jongeren trokken plunderend door de straten. De politie laat weten dat meerdere mensen zijn aangehouden.

22.50 Chaos in Den Bosch

Onze verslaggever Niels Kalkman is in Den Bosch en maakte onderstaand filmpje bij de geplunderde Jumbo in het stadscentrum.

Niet alleen de Jumbo werd geplunderd. Ook een filiaal van Primera werd doelwit van het reltuig.

22.24 Geleen: 12 arrestaties

Twaalf verdachten zijn opgepakt, onder wie enkele minderjarigen. Volgens een politiewoordvoerder hadden zich tussen de 100 en 150 jongeren verzameld in het stadscentrum. Op beelden op social media is te zien hoe grote groepen jongeren door de straten van de Limburgse stad renden, op de hielen gezeten door de politie. De agenten grepen hard in. Rond 22.00 uur meldde de politie dat de rust was weergekeerd.

22.18 Amsterdam: onder controle

De ramen van het restaurant in het voormalige badhuis in de Javastraat in Amsterdam sneuvelden. Er vielen meerdere gewonden. Rond 22.15 uur gaf de politie het sein dat de buurt weer helemaal onder controle was.

22.09 Rotterdam: inmiddels 20 aanhoudingen

21.55 Jumbo in Den Bosch geplunderd

Door een groep van 100 tot 150 relschoppers loopt het nu uit de hand in Den Bosch. Ramen van woningen en bedrijven werden ingegooid en een filiaal van supermarkt Jumbo in het centrum werd geplunderd.

Ook een friettent, een Primera en een sportschoenenwinkel zijn door de relschoppers geplunderd. In de binnenstad liggen op meerdere plekken glas op de grond van ingegooide ramen. Sommige winkeliers vegen de glasscherven bij elkaar.

Er zijn ook beelden te zien van een auto die op de kop ligt. Op onderstaande beelden is te zien dat een groep jongeren door agenten is ingesloten.

21.41 Waarschuwingsschoten bij Mediamarkt

Agenten hebben met waarschuwingsschoten verhinderd dat relschoppers een filiaal van Mediamarkt in Rotterdam-Zuid wisten binnen te dringen.

21.29 Plunderen in Rotterdam

Ondanks alles blijft een restauranthouder aan de Beijerlandselaan in Rotterdam in zijn zaak zitten. „Ik durf niet weg, anders plunderen ze m’n zaak”, zegt hij tegen onze verslaggever Gerda Frankenhuis. Verderop breken tientallen jongeren in bij een sportwinkel en komen met sportshakes onder hun armen de zaak uit. Bij een kledingwinkel wordt de ruit geforceerd en wordt kleding naar buiten op straat gegooid.

21.26 Zeeland: zes arrestaties

De politie in Zeeland heeft maandag in Goes en Kattendijke in totaal zes mensen aangehouden in een onderzoek naar het aanzetten tot rellen op social media.

In Goes werden vier jongemannen in de leeftijd van 18, 19 (2x) en 21 jaar, allen afkomstig uit Goes, gearresteerd.

In Kattendijke werden twee mannen van 21 en 54 jaar aangehouden. De 21-jarige wordt ervan verdacht te hebben opgeroepen tot rellen. Toen de politie bij hem aanbelde, deed de 54-jarige man de deur open. Hij bedreigde de agenten met een jachtgeweer.

21.22 Auto opgeblazen

In Haarlem centrum bleef het ondanks aangekondigde rellen eerder op de dag rustig. Maar in Schalkwijk kwam het wel tot ongeregeldheden. Een groep jongeren trok op de Belgiëlaan stenen uit de straat en sloopte er een bushokje mee. Ook werd een auto in brand gestoken. Er werd traangas ingezet. Nadat de ME in actie was gekomen en de wijk is afgesloten lijkt het nu rustiger.

21.21 Traangas in Rotterdam

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam gaat de politie traangas inzetten tegen relschoppers.

21.16 Amsterdam: negen aanhoudingen

In de Indische Buurt in Amsterdam-Oost is het een kwartier na het ingaan van de avondklok nog altijd erg onrustig. Ongeveer 150 jongeren maken er een kat- en muisstrijd van met de politie, waarbij zelfs de ME moest ondersteunen.

Er werd met stenen en fietsen gegooid.

21.14 Den Haag

De Hobbemastraat in Den Haag wordt schoongeveegd.

21.04 Politiebureau Rotterdam belaagd

Op Twitter circuleren beelden van een politiebureau aan het Sandelingplein in Rotterdam dat belaagd wordt met zwaar vuurwerk. Ook werd er een steen door een ruit van het bureau gegooid.

In Rotterdam wordt een waterwerper ingezet tegen relschoppers. Ⓒ MediaTV

20.56 Helmond

In Helmond-Noord wordt de ME ingezet tegen relschoppers, meldt Omroep Brabant. Er wordt vuurwerk afgestoken, met stenen gegooid en straatmeubilair vernield.

20.53 Noodbevel Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb kondigde uur voor ingaan avondklok een noodbevel af, meldt de gemeente. Personen die in of nabij gebied Groene Hilledijk en Beijerlandselaan aanwezig zijn dienen zich uit dat gebied te verwijderen en verwijderd te houden.

20.50 Oproep

20.45 Honden en bikers in Den Haag

20.44 Auto verkeersregelaar op kant

Een auto van een verkeersregelaar is door relschoppers in Amersfoort op zijn kant gegooid aan de Van Randwijcklaan.

Ⓒ AS Media

De mobiele eenheid van de politie is in grote getale aanwezig en heeft charges uitgevoerd. Onbekend is nog of er ook personen zijn aangehouden. De sfeer is grimmig

20.38 ME-bussen in Amsterdam

Rond de Molukkenstraat in de Indische Buurt in Amsterdam-Oost is een ME-bus gezien. Inmiddels staat er ook iets in brand.

20.35 Zwolle

Beelden uit Zwolle vanaf de Melkmarkt in het centrum van de stad. Er zijn 150 tot 200 man de straat opgegaan. De mobiele eenheid is ingezet. De politie heeft twee personen gearresteerd. Er is onder meer een politieauto vernield.

20.20 Arrestaties in Den Haag, Noord-Holland

Ook in Den Haag zijn de eerste arrestaties verricht, meldt onze verslaggever Marieke van Essen.

De politie in Noord-Holland heeft vijf personen aangehouden voor het oproepen tot geweld. Ze worden ervan verdacht oproepen te hebben geplaatst om te gaan rellen in onder meer Alkmaar, Purmerend en Hoorn. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.

Het NS-station van Alkmaar wordt zwaar beveiligd door de politie. Wie het stationsgebied in wil wordt gecontroleerd. De burgemeester heeft de stationsomgeving uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied.

Relschoppers werden opgeroepen zich om 20.30 uur bij het station te verzamelen. Tot nu toe is het rustig.

20.19 Bruls komt kijken

Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft een kijkje genomen op Plein 44 in de stad.

20.15 Leeuwarden

Burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden heeft zojuist een noodverordening afgekondigd. De verordening is om tien voor acht vanavond ingegaan en geldt voor het centrum en de Oranjewijk.

Op verschillende plekken in de stad willen mensen zich verzamelen om van daaruit richting het centrum te gaan. Onder meer de Jumbo bij het Hoeksterend en de Albert Heijn aan de Emmakade worden genoemd als verzamelplek.

20.06 Veel politie in Eindhoven

De politie is alert op samenscholingen in het oosten van Brabant. Zo is in Eindhoven veel politie aanwezig om eventuele ongeregeldheden voor te zijn. In Helmond is volgens een woordvoerder van de politie „wat volk” op de been, maar het is er nog niet onrustig, zei hij. Mensen verzamelen zich daar op de Jan van Goyenlaan.

Ook in Best zijn er meldingen over mensen die er samenkomen. Dat zou zich op de Beatrixlaan afspelen. Er zijn nog geen signalen dat het onrustig is.

20.05 Beelden uit Geleen

Op beelden op social media is te zien hoe grote groepen jongeren door de straten van het Limburgse Geleen rennen, op hun hielen gezeten door de politie. De politie grijpt hard in. De woordvoerder kon nog niet zeggen of er mensen zijn aangehouden.

De relschoppers verzamelden zich rond 18.00 uur en staken onder meer vuurwerk af. Ook zouden er vernielingen zijn aangericht. De politie achtervolgt wegvluchtende jongeren, die alle kanten op rennen en zich verspreiden.

19.56 Supermarkten Amsterdam dicht

Onze verslaggever in Amsterdam, Mascha de Jong, meldt dat supermarkten in de buurt van de Molukkenstraat de deuren eerder hebben gesloten.

19.50 Keizer Karelplein

Voetgangers en fietsers wordt bij het Keizer Karelplein in Nijmegen de toegang tot het centrum ontzegd. Dat meldt onze verslaggever Roy Klopper die in Nijmegen is.

In en rond de Nijmeegse binnenstad zijn nu bijna alle straten afgezet door de politie. Bewoners die het afgezette gebied willen betreden, moeten zich identificeren.

Ook op andere locaties in Gelderland wordt gevreesd voor ongeregeldheden. Daarom geldt nu ook in Groesbeek en Berg en Dal een noodverordening.

19.48 ’We treden hard op’

De politie in Roosendaal waarschuwt, ruim een uur voor het ingaan van de avondklok, de mensen die mogelijk de straat op willen gaan. „Word je gepakt, krijg je een strafblad.” Dezelfde waarschuwing wordt ook via de andere Twitter-kanalen van de politie verspreid.

19.39 ’Van onze stad blijf je af’

Harde kernen van voetbalclubs in Limburg (MVV, Fortuna Sittard en Roda JC) waarschuwen om niet te komen plunderen: ’Van onze stad blijf je af’. Een soortgelijke oproep deden de fans van de Nijmeegse profclub NEC.

19.37 Waterwerper

In Rotterdam wordt inmiddels de waterwerper ingezet. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht. De jongeren richtten vernielingen aan en stichtten brandjes, stelt de politie.

Er zijn onder meer bushokjes gesneuveld. Vervoerder RET leidt bussen en trams op last van de politie om rond de Beijerlandselaan.

19.33 Minister: politie kan vooralsnog situatie relschoppers aan

De politie kan voorlopig de demonstraties en rellen in Nederland aan. De Koninklijke Marechaussee heeft geholpen en blijft dat ook doen. „Er is geen sprake geweest dat het leger bijstand heeft moeten verlenen in het land”, zei minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie) na afloop van het Veiligheidsberaad maandag.

„De politie kan het aan. Ze heeft de prioriteiten helder. Zij krijgt hulp van boa’s, jongerenwerkers en straatcoaches. We gaan het niet oplossen door er zelfs militair geweld bij te halen”, zegt voorzitter Hubert Bruls, die ook burgemeester van Nijmegen is.

Bruls wil een duidelijk onderscheid maken tussen relschoppers en mensen die demonstreren tegen coronamaatregelen. „Het is van belang om nu het hoofd koel te houden. Allerlei ophitsende termen helpen niet.”

19.30 #avondklokrellen

#avondklok en #avondklokrellen zijn maandagavond populaire thema’s op Twitter. De onderwerpen staan in de top vijf met meestgebruikte hashtags.

19.12 Onrustig in Rotterdam

Op de Beijerlandselaan in Rotterdam staat de ME paraat. De politie wordt bekogeld met vuurwerk. Groepen jongeren dagen de politie uit. De politie roept dat mensen zich moeten verwijderen. Onze verslaggever Gerda Frankenhuis is in Rotterdam.

De politie is alert, omdat al de hele dag oproepen op sociale media rondgaan om te rellen in de stad uit protest tegen de avondklok.

18.45 Vernielingen in Geleen

In het centrum van Geleen is het onrustig. Meerdere groepen relschoppers spelen volgens De Limburger een kat-en-muisspel met de politie. De politie heeft de handen vol aan de naar schattig zo’n honderd, voornamelijk, jongeren.

Jongeren dagen de politie uit, maar tot een confrontatie is het nog niet gekomen aangezien de relschoppers zich steeds uit de voeten maken.

18.39 Meer noodverordeningen

Ook in tal van andere steden nemen de autoriteiten maatregelen. De gemeente Sittard-Geleen heeft een noodverordening ingesteld die maandagmiddag inging en geldt tot en met volgende week maandag.

De gemeente Gilze en Rijen heeft een noodbevel uitgevaardigd voor de bebouwde kom van Rijen. Dit noodbevel geldt tot dinsdag 04.30 uur. Hiermee wil de gemeente onlusten voorkomen. De gemeente heeft aanwijzingen dat relschoppers maandagavond naar Rijen willen komen.

Ook Eindhoven en Roermond hebben aangekondigd streng op te treden.

17.20 Noodbevel in centrum Nijmegen

Burgemeester Bruls van Nijmegen Ⓒ ANP

Burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls heeft een noodbevel afgekondigd voor de binnenstad van Nijmegen. Dat betekent dat de politie mensen die geen reden hebben om in het centrum te zijn zal wegsturen. Het noodbevel geldt voor maandagavond en gedurende de nacht.

In het Brabantse Roosendaal mag niemand tussen 17.00 uur en 04.30 uur op straat zijn. Ook in kleinere plaatsen door het land gelden noodbevelen.