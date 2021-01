LIVE | Onrustig in Rotterdam: volg hier de laatste ontwikkelingen

De ME staat maandagavond paraat op de Beijerlandselaan in Rotterdam. Ⓒ Joey Bremer

Amsterdam - ‘Crimineel gedrag’, zo noemde demissionair premier Rutte het ‘ontoelaatbare’ gedrag van relschoppers. Op de eerste twee avonden dat in Nederland een avondklok gold, escaleerde het op meerdere plekken in ons land. Politie werd bekogeld, voertuigen vernield, en in Enschede werd geprobeerd de ramen van een ziekenhuis in te gooien. Voor de derde dag op rij gaan oproepen rond om na 21 uur te rellen. Ondertussen nemen ondernemers voorzorgsmaatregelen en timmeren hun ramen dicht.