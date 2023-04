Schikking Fox News en Dominion in rechtszaak wegens laster: 787,5 miljoen dollar

Met het duizelingwekkende bedrag dat het moederbedrijf van Fox uittrekt om een verdere rechtszaak te voorkomen moeten de redactie, journalisten en commentatoren als Sean Hannity een pijnlijk proces worden bespaard.

Uit e-mails zou blijken dat de redactie van het populaire Amerikaanse nieuwsstation op de hoogte was van de desinformatie die doelbewust verspreid werd na de verkiezingsnederlaag van oud-president Donald Trump. Volgens de Republikein, een fan van Fox News, had de Democraat Joe Biden de winst in 2020 ’gestolen’. Al snel na de verkiezingen plaatste de rechtse nieuwszender van mediamagnaat Rupert Murdoch de stemmachines van Dominion in het verdachtenbankje. Zo zou Dominion zich schuldig gemaakt hebben aan corruptie, zou het stemmen op Trump veranderd hebben in stemmen op Biden en bovendien banden hebben met de Venezolaanse dictator Hugo Chavez.

Het Amerikaans-Canadese bedrijf Dominion Voting Systems stapte daarop naar de rechter wegens laster. Dominion eiste maar liefst 1,6 miljard dollar van Fox News, maar het wordt dus ongeveer de helft van dat bedrag. Rechter Eric Davis kondigde de overeenkomst aan op het moment dat de juryleden waren geselecteerd en de rechtbank klaar was om de openingspleidooien aan te horen. De rechtszaak had eigenlijk maandag al van start moeten gaan, maar dit werd met een dag uitgesteld en is nu dus helemaal afgewend.

’Alternatief universum’

De advocaten van Dominion waren blij met de uitkomst. „De waarheid is belangrijk. Leugens hebben consequenties”, zei advocaat Justin Nelson bij een persconferentie buiten het gerechtsgebouw. Hij stelde dat Fox News met het verspreiden van desinformatie meegewerkt had aan „een alternatief universum van complottheorieën.”

De advocaten van Fox reageerden niet via de rechtszaak. Later kwam er een korte verklaring op de Fox-website waarin het bedrijf erkent dat er foute informatie is verspreid. „We erkennen dat het hof heeft geoordeeld dat bepaalde beweringen over Dominion niet klopten. Deze schikking laat zien dat Fox zich blijvend inzet voor de hoogste journalistieke standaarden.” Het bedrijf zegt te hopen dat het voorkomen van deze rechtszaak ertoe zal bijdragen dat „het land verder kan.”