Vier aanhoudingen om schietincident en vechtpartij Rotterdam-Zuid

ROTTERDAM - De politie heeft dinsdag vier Rotterdammers in de leeftijd van 22 tot en met 27 jaar aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij een schietincident en vechtpartij in een café in de Wolphaertsbocht in Rotterdam-Zuid, aldus de politie woensdag. Een man heeft op zaterdag 19 maart in het café geschoten en daarna de kassa leeggehaald.