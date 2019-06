’Opdrachtgever wil het altijd voor minder’

Musicus Bert Brandsma is blij met het vaste bodemtarief van 16 euro per uur, dat het kabinet oplegt. Dan word je gesteund door de wet als je tegen de opdrachtgever zegt dat het niet zo goedkoop kan, aldus Bert. Ⓒ Aldo Allessie

Vanaf 2021 moeten zelfstandigen minimaal 16 euro per uur betaald krijgen, heeft het kabinet besloten. Van de 1,2 miljoen zzp’ers in Nederland zouden er 85.000 onder dat tarief zitten. Daarnaast is er in het pensioenakkoord afgesproken dat zzp’ers zich verplicht moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Lang niet alle zelfstandigen zijn blij met deze regels.