Premium Het beste van De Telegraaf

Robert Dawes, grootste drugscrimineel van Europa, staat in Groningen voor de rechtbank: wie is deze man?

Door Rob Zijlstra Kopieer naar clipboard

Op 12 november 2015 wordt Robert Dawes door een speciale eenheid van de Guardia Civil gearresteerd in zijn villa in Benalmadena, in de omgeving van Marbella in Spanje.

Groningen - Voor de rechtbank in Groningen begint woensdag een strafproces dat al bij aanvang een van de meest bijzondere strafzaken van Nederland genoemd kan worden: het proces tegen Robert Dawes, de grootste drugscrimineel van Europa. Wie is deze man over wie wordt gezegd dat hij groter is dan Ridouan Taghi? En waarom in Groningen?