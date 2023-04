Negen jaar cel in cokezaak undercoveragent die zelfmoord pleegde

De 47-jarige verdachte uit het Brabantse Zevenbergschen Hoek is volgens de rechtbank betrokken geweest bij drugssmokkel in de haven van Vlissingen. Hij moest direct na de uitspraak terug de cel in.

Om zijn netwerk en misdrijven in kaart te brengen kocht de politie het huis naast hem in Zevenbergschen Hoek. De undercoveragent deed zich meer dan een jaar voor als joviale buurman. Toen hij een intieme relatie kreeg met de vrouw van M. werd de druk te hoog en pleegde hij uiteindelijk in april 2021 zelfmoord.

Onafhankelijk onderzoek wees uit dat dat kwam door zijn werk, waarin hij onvoldoende en soms helemaal niet werd begeleid door zijn chefs en begeleiders. Vanwege fouten in dat onderzoek werd zes maanden minder straf geëist dan normaal.

’Normen van fatsoen overschreden’

„Van essentieel belang is dat een infiltratietraject met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt uitgevoerd. Er is tekortgeschoten in het betrachten van de nodige zorgvuldigheid”, zei de rechtbank over het undercovertraject met de tragische afloop. „Er zijn normen van fatsoen overschreden die voorkomen hadden moeten worden.”

De informant informeerde zijn leidinggevenden aanvankelijk niet in zijn verslagen. Mede daardoor is de relatie te laat bekend geworden. De rechtbank noemt dat een ernstig vormverzuim. „Er is een intieme relatie ontstaan tussen de informant en uw vrouw en dat had niet mogen gebeuren. Dat geldt ook voor de intieme relatie tussen de informant met uw zoon.” Volgens de rechtbank had het undercovertraject grote impact op het gezin en zijn „grenzen vervaagd.”

Als gevolg van de onherstelbare vormverzuimen heeft de rechtbank aan M. een lagere straf opgelegd. Wel oordeelt de rechtbank dat het infiltratietraject in deze zaak mocht worden ingezet. Het was proportioneel, aldus de rechters.

M. stond terecht voor betrokkenheid bij de invoer van vijf partijen cocaïne, in totaal 1800 kilo in 2018 en 2019. M. werd vrijgesproken van de invoer van een aantal partijen cocaïne van 60 en 350 kilo. Daarnaast is M. veroordeeld voor het witwassen van 750.000 euro.

Na afloop van de uitspraak en op weg naar het cellenblok van de rechtbank vielen M. en zijn vrouw elkaar huilend in de armen.