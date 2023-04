Uitspraak in cokezaak rond undercover die zelfmoord pleegde

De 47-jarige verdachte uit het Brabantse Zevenbergschen Hoek is in de ogen van justitie een beroepscrimineel en betrokken geweest bij drugssmokkel in de haven van Vlissingen. M. wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van vijf partijen cocaïne, in totaal 1800 kilo in 2018 en 2019. Daarnaast wordt M. vervolgd voor het witwassen van vele tonnen.

Om zijn netwerk en misdrijven in kaart te brengen kocht de politie het huis naast hem in Zevenbergschen Hoek. De undercoveragent deed zich meer dan een jaar voor als joviale buurman. Toen hij een intieme relatie kreeg met de vrouw van M. werd de druk te hoog en pleegde hij uiteindelijk zelfmoord.

Onafhankelijk onderzoek wees uit dat dat kwam door zijn werk, waarin hij onvoldoende en soms helemaal niet werd begeleid door zijn chefs en begeleiders. Vanwege fouten in dat onderzoek werd zes maanden minder straf geëist dan normaal.