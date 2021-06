Huishoudhulp (24) uitgehongerd bij horrorfamilie: baas krijgt 30 jaar cel

De 40-jarige dader, Gaiyathiri Murugayan, heeft 28 aanklachten van mishandeling bekend over een periode van ruim veertien maanden. De twintiger Piang Ngiah Don leed aan ondergewicht en woog op een zeker moment nog maar 24 kilo. Ze mocht slechts vijf uurtjes per nacht slapen en werd gewurgd, geslagen en gebrandmerkt met een strijkijzer. In 2016 overleed ze.

De rechter spreekt van een ’afschuwelijke’ zaak en verklaart nog nooit zoiets te hebben gezien. De feiten kwamen uit door camerabeelden vanuit het huis. De verdachte kwam met gebogen hoofd, een zonnebril en masker naar de rechtszaal.

Gruwelijke omstandigheden

Het gerecht nam de ’extreem verzwarende en gruwelijke omstandigheden van de misdrijven’ mee in het strafoordeel. „Ze was zich bewust van haar acties en was doelgericht in haar gedrag. Het ontbrak haar niet aan de capaciteit om te begrijpen wat ze aan het doen was.”

De vrouw, getrouwd met een politieagent, kampte naar eigen zeggen met een depressie na de geboorte van haar zoontje. Ze heeft ook een dochter van vier jaar, waar de omgebrachte Aziatische hulp voor moest zorgen. Laatstgenoemde werd soms meerdere malen per dag belaagd. Soms werkte de 61-jarige oma daar ook aan mee, meldt The Daily Mail.

In Singapore werken enkele honderdduizenden huishoudelijke en opvoedkundige hulpjes uit armere Aziatische landen zoals Myanmar en de Filipijnen.