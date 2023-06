Kabinet trekt portemonnee: miljoenen voor onderzoek en herstelzorg long covid

Daarnaast verlengt het kabinet de regeling waardoor longcovidpatiënten paramedische herstelzorg krijgen vergoed, zoals fysiotherapie. Dat kost naar schatting 71 miljoen euro voor anderhalf jaar. Het is uiteindelijk de bedoeling dat die herstelzorg structureel wordt vergoed. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Kuipers dat hij daarover volgend jaar een besluit wil nemen.

Van alle mensen die covid oplopen, houdt naar schatting ongeveer één op de acht langdurige klachten. Is dat na drie maanden nog steeds het geval, dan spreekt men van long covid (tegenwoordig: post-covid). De klachten die daarbij horen, zijn zeer divers. Van geur- en smaakverlies tot zodanig moe- of kortademig zijn dat mensen een groot deel van de dag bedlegerig zijn.

Ernstige klachten

In één op de vijf gevallen zijn de klachten waar mensen last van houden ’ernstig’. Dat is maatschappelijk gezien ’zeker’ zorgelijk, vindt Kuipers. „Omdat je ziet dat het aantal infecties dat we gehad hebben heel groot is. Als je een op de veertig hebt van een hele zeldzame ziekte, dan is het aantal laag. Maar we moeten er bij covid vanuit gaan dat door de tijd honderdduizenden mensen langdurige klachten hebben overgehouden.” Bij een deel van de mensen gaan die klachten na verloop van tijd over of worden minder, maar bij een deel ook niet.

Omdat nog weinig bekend is over de oorzaken, diagnose en behandeling van long covid, is onderzoek nodig, zegt Kuipers. Toch wordt er ook al heel veel onderzoek gedaan. Wereldwijd worden maandelijks zo’n duizend onderzoeken naar long covid gepubliceerd.

Waarom het dan toch nodig is om ruim 32 miljoen euro te steken in onderzoek en een expertisecentrum in Nederland? Kuipers: „Wat we weten is dat het beeld heel divers is, er is een enorm scala aan verschillende symptomen. We weten iets over de frequentie waarin het voorkomt. En we weten dat het ernstiger is bij mensen die zo ziek zijn geweest dat ze in het ziekenhuis hebben gelegen.” Maar: we weten vooral een heleboel nog niet. Waar precies nog onderzoek naar nodig is, wordt daarom eerst geïnventariseerd.

Om alle verschillende onderzoeken te stroomlijnen – elkaar te helpen en te voorkomen dat dubbel onderzoek wordt gedaan, én om de kennis die wordt vergaard te delen met onderzoekers, behandelaars en patiënten, wordt een expertisecentrum opgericht.

Dat kenniscentrum is ’nadrukkelijk’ ook voor kennis over langdurige klachten bij andere infectieziekten, zegt Kuipers. „Want langdurige klachten na infectieziekten kennen we al heel erg lang”, zegt Kuipers „Denk aan Q-koorts of het prikkelbare darmsyndroom na een buikgriep. Daarom wil ik het kenniscentrum breder gebruiken. Het kan zijn dat patiënten met een andere ziekte baat hebben bij de informatie uit de onderzoeken naar long covid, en vice versa.”

Herstelzorg

Behalve geld voor onderzoek trekt het kabinet komend jaar dus ook 71 miljoen uit voor de verlenging van een regeling voor paramedische herstelzorg aan longcovidpatiënten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om fysiotherapie, ergotherapie of diëtiek. Maar de overeenkomst is dat het grotendeels niet-bewezen methoden zijn. „Er gebeuren tal van experimentele dingen. Daar zitten ook de nodige therapieën bij waarop op dit moment geen bewijs voor is dat het werkt, maar die deels worden gegeven in het kader van onderzoek. Dat moet ook volstrekt helder zijn richting de patiënt.”

Van cognitieve gedragstherapie is – op basis van één studie – wel bekend dat het voor sommige mensen een ’gunstig’ effect heeft, zegt Kuipers. „Respons daarop was dat het suggereert dat het tussen de oren zou zitten, dat het een psychiatrische aandoening is. Maar dat is niet zo. Onderzoekers hebben gezegd dat dit aantoont dat het bij gebrek aan iets anders, een medicijn of welke therapie ook, dat als je mensen bepaalde ondersteuning geeft, het hen helpt om met hun klachten om te gaan. Ten opzichte van niets doen, heeft een deel van de mensen daar echt baat bij.”