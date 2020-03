Minderjarigen aangehouden voor steekincident Rotterdam

De verdachten werden woensdagochtend aangehouden. Wat er aan de steekpartij voorafging, onderzoekt de politie nog.

Kort na de steekpartij belde een van de slachtoffers het alarmnummer. Beide slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht vanwege hun verwondingen.

De politie hield donderdag ook een 17-jarige jongen aan voor een andere steekpartij in Rotterdam. Die vond plaats op het perron bij metrostation Alexander. Daar hadden meerdere jongens met elkaar ruzie, waarna een van hen is gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.