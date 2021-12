Gouverneur doet oproep: Nederlanders, kom niet meer naar België

De Nederlandse invasie van afgelopen weekend stond maandag op de agenda van crisisoverleg tussen de gouverneur en tientallen burgemeesters. Meerdere gemeenten in de Vlaamse grensstreek hebben aangegeven dat ze afgelopen weekend zijn overspoeld door Nederlanders.

„Er komen zelfs aanmeldingen binnen van groepen uit Den Haag die gebruik willen maken van gemeentelijke sporthallen”, zegt Berx tegen De Telegraaf. „Ook fitnesscentra krijgen aanmeldingen van Nederlanders.”

Kerstmarkt

In België zijn de coronaregels al weken soepeler dan in Nederland. Restaurants en cafés zijn nog tot 23.00 uur open, in winkelstraten van grote steden kun je in het weekend over de hoofden lopen en in Brussel is er zelfs nog een enorme kerstmarkt.

Afgelopen weekend was het zo druk in Antwerpen, dat er zelfs een oproep kwam om niet meer de auto te pakken; alle parkeergarages waren vol. Een dag na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge werd de drukte niet minder: een tsunami van gele kentekens trok de grens over voor een dagje uit.

„Wir schaffen das”, reageerde de Antwerpse burgemeester Bart De Wever zondag nog optimistisch op de Vlaamse televisie. Maar maandag zijn de burgemeesters, zo stelt Berx, het eens geworden dat het nu beter is om Nederlanders te vragen niet langer pretreisjes te ondernemen.

„Normaal gesproken ontvangen we Nederlanders met open armen”, zegt de gouverneur. „Maar dit is niet het moment om maatregelen te omzeilen en de grens over te steken om naar een café of restaurant te gaan.”

’Bang’

Berx, zeg maar de commissaris van de koning van de provincie Antwerpen, vindt het verstandiger als Nederlanders zich nu houden aan de Nederlandse regels. „Dat is nodig om de hoge besmettingsaantallen te laten dalen en vooral nu er zo veel onzekerheid is over de omicronvariant. Wij zijn bang dat extra bezoekers hier de turbo aanzetten. Mijn oproep: wees creatief met het voorkomen van besmettingen én niet met het vermijden van maatregelen.”

Toch is het formeel niet verboden om de grens over te gaan. Demissionair premier Rutte heeft Nederlanders vorige week wel opgeroepen om overal de coronaregels streng na te leven. De Belgische autoriteiten willen vooralsnog niet terug naar harde grensblokkades, zoals tijdens de eerste lockdown. Wel hebben politiediensten in de provincie Antwerpen de opdracht gekregen om extra te controleren op valse QR-codes en het correct dragen van mondkapjes.

Komende woensdag buigt België zich over eventuele nieuwe coronamaatregelen. Verschillende experts kijken met belangstelling naar de Nederlandse lockdown. Een belangrijk verschil met ons land is dat België meer ic-bedden heeft en veel verder is met het zetten van boosterprikken.