Grootste Europese islamitische begraafplaats mogelijk in Drenthe

Tijdens een benefiet in Utrecht is afgelopen weekend ruim 40.000 euro opgehaald. Met dat geld staat de teller voor de grootste islamitische begraafplaats van West-Europa - Riyad al Jannah - op 203.000 euro. Dat meldt Dagblad van het Noorden.

Het geld is bestemd om de particuliere begraafplaats Lits de Fenix (bedden van de wederopstanding) in Zuidlaren over te nemen. Daar moeten dan uiteindelijk 1400 begraafplaatsen voor moslims worden gerealiseerd. Voor de aankoop van de grond aan de Annerweg moet Bibin 410.000 euro op tafel leggen.