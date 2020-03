Politiek kritisch op ’moderne’ lesstof: ’Weg ermee’

Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 en oppositiepartij PVV vrezen namelijk dat het onderwijsveld in zijn enthousiasme om de bezem te halen door het curriculum gierend uit de bocht is gevlogen. „Het was juist de bedoeling om het ’lean en mean’ te maken, maar ik heb gezien dat er alleen maar dingen bijkwamen. Wel jammer. Hierdoor komen kernvaardigheden. We kunnen het ons niet veroorloven dat kinderen niet kunnen rekenen en schrijven”, aldus D66-Kamerlid Van Meenen.

21st century skills

PVV’er Beertema heeft er geen goed woord voor over. Groen en geel ergert hij zich aan wat hij noemt de 21st century skills, die het onderwijsveld nu volgens hem poogt om het curriculum in te fietsen. „Dat zijn vaardigheden die volgens de broodprofeten van het nieuwe leren als essentieel worden gezien voor basisschoolleerlingen. Ze zweren bij de zelfontdekkende leerling, maar intussen kunnen die leerlingen niet meer lezen. Deze waanzin moet stoppen. Weg ermee”, fulmineert hij.

VVD-Kamerlid Heerema vreest dat scholen en leraren worden overladen als de geopperde onderwijsvernieuwing daadwerkelijk wordt doorgevoerd. „Hartstikke leuk als kinderen themaweken over iets cultureels krijgen voorgeschoteld, maar als ze vervolgens laaggeletterd van school komen, hebben ze er bar weinig aan.”

CDA’er Rog heeft het ook zien gebeuren. Ook hij wil terug naar de basis. Hij oppert dan ook om een expertgroep te zetten op de veel te omvangrijke curriculumvoorstellen vanuit het onderwijsveld. D66 steunt dat. „Het is wéér te groot geworden”, verzucht Rog.

Kerndoelen

Eind vorig jaar presenteerden leraren en schoolleiders de bouwstenen voor nieuwe kerndoelen voor negen leergebieden in het basisonderwijs. Die ’kerndoelen’ schieten echter alle kanten op, van Bewegen & Sport, naar burgerschap, van digitale geletterdheid naar Engels en moderne vreemde talen. De voorstellen, moeten de basis vormen van een herziening van de wettelijke kerndoelen en eindtermen.