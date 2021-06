Beer stapt in auto Colorado en richt flinke schade aan

De beer had ongeveer een uur in de auto doorgebracht tot een plaatselijke sheriff en een boswachter hem bevrijdden, meldt FOX 31 Denver. „Hij deed eigenlijk iets wat beren wel vaker doen in zo’n situatie: als een pinball door de cabine bewegen in een poging te ontsnappen”, vertelt boswachter van District Wildlife, Casey Westbrook.

Nadat het grote dier in de open auto was gestapt, wist ie er daarna niet meer uit te komen. Vervolgens richtte de beer een flinke ravage aan. De deur werd gedeeltelijk in stukken gebroken en het plafond van de auto werd verscheurd. Er lagen ook blikjes bier in de auto, maar die bleven wonder boven wonder ongeschonden, meldt FOX 31.

Touw

Boswachter Westbrook en de sheriff wisten de beer uiteindelijk naar buiten te krijgen door met een touw de autodeur open te trekken, waarna ze vervolgens op afstand gingen staan. „Op zo’n moment zoeken ze gewoon naar een manier om te ontsnappen. Toen de beer in de gaten had dat hij vrij was, zocht hij per direct naar een plek waar hij geen mensen zou treffen”, laat Westbrook weten.

Tussen 2019 en 2020 werden zo’n 500 meldingen gedaan van beren die in Colorado een auto waren ingeklommen. Westbrook adviseert wandelaars de auto op slot te houden en niet drankjes of etenswaren achter te laten.