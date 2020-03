Man (24) opgepakt na insteken op medebewoner azc Middelburg

De politie pakte na een steekpartij een man op die verblijft op het azc in Middelburg. Ⓒ ANP XTRA

MIDDELBURG - Na een steekpartij op het azc in Middelburg is maandagavond een 24-jarige verdachte in de kraag gevat op verdenking van van zware mishandeling. Dat meldt de politie Zeeland dinsdag.