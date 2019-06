’Onthoofde’ kop megawolf van 40.000 jaar oud gevonden

Foto’s van de uitstekend behouden gebleven kop gaan de wereld over. Een man vond het stuk in een bevroren rivierbedding in Siberië. Het vlees, de vacht, de tanden: alles ziet er nog goed herkenbaar uit, blijkt uit beelden van The Siberian Times.

De kop is zo’n 40 centimeter lang. Dat is veel groter dan de wolven die vandaag de dag leven. De Russische Pavel Efimov is de gelukkige die de vondst deed. De kop is vermoedelijk al duizenden jaren bevroren geweest door zogeheten permafrost, bevroren grond, en daardoor zo goed bewaard gebleven.

Foto’s van de uitstekend behouden gebleven kop gaan de hele wereld over. Ⓒ Twitter / The Siberian Times

Toen Efimov de kop aantrof, nam hij die naar huis en legde het meteen in de vriezer om het later te laten onderzoeken door wetenschappers. Het beest leefde vermoedelijk in het tijdperk pleistoceen, concluderen de onderzoekers. Waarschijnlijk was het beest tussen de twee en vier jaar oud toen hij zijn laatste adem uitblies.