Premier Johnson blijft voorlopig in ziekenhuis

Johnson maakte eind vorige maand bekend dat hij positief had getest op het coronavirus. Hij ging aanvankelijk in thuisisolatie, maar moest zondag alsnog worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat gebeurde op advies van zijn arts.

De regering benadrukt dat Johnson alleen uit voorzorg is opgenomen. De premier is volgens zijn woordvoerder in een „goed humeur” en zou ook een goede nacht achter de rug hebben. Johnson blijft „ter observatie” in het St Thomas’ Hospital in de Britse hoofdstad.

Raab is ’plan B’

Hoewel de 55-jarige premier nog steeds in functie is, kan hij de belangrijke dagelijkse topbijeenkomst over de coronacrisis niet voorzitten. Dat wordt volgens een bron gedaan door minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab. Die moet Johnson ook vervangen als de premier zijn taken niet meer kan vervullen.

Agenten bewaken het ziekenhuis. Ⓒ REUTERS

De Amerikaanse president Donald Trump wenste Johnson zondag veel sterkte. Hij zei dat alle Amerikanen bidden voor de Britse leider. „Hij is een vriend van me. Een echte heer en een grote leider”, zei Trump.