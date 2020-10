’Alle Deen Supermarkten om 20 uur dicht’

De vestigingen van Deen sluiten normaal gesproken pas om 21.00 uur. „Het is anders niet of nauwelijks te handhaven. Wij willen niet dat onze medewerkers oeverloze discussies met klanten moeten voeren”, zegt woordvoerster Geertje Meijer over het besluit van de directie, dat met het oog op de ’veiligheid’ van onze medewerkers’.

Er wordt nog geen mondkapjesplicht in de winkel ingevoerd. Daarvoor worden de adviezen van het kabinet afgewacht. Meijer: „Wij stimuleren intern heel erg dat zowel onze medewerkers als onze klanten een mondkapje dragen, maar we kunnen niets verplichten. Dus we wachten echt op een uitspraak van het kabinet.”

