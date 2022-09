In deze Spaanse regio valt meer regen in één uur dan bij ons in een maand

Straten, tunnels, parkeergarages, alles is ondergelopen. In deze regio waar het afgelopen zomer nog abnormaal heet was, is het nu abnormaal nat. Vooral de provincies Castellón en Alicante zijn hard getroffen door het noodweer. In Oropesa (Castellón) viel in slechts twaalf uur tijd 144 liter water per vierkante meter, in Benissa (Alicante) 139 liter.

In Benidorm viel de meeste regen. In een uur tijd viel er plaatselijk 91 liter water per vierkante meter. Dat is meer dan wat er normaal bij ons in een maand valt. Volgens het KNMI valt er in de meeste streken van ons land maandelijks zeventig liter regen per vierkante meter.

Agent omgekomen

In Calpe is een politieagent om het leven gekomen tijdens een reddingspoging van iemand die in een rivierbedding vast zat in zijn voertuig. De wagen werd meegesleurd door het water.