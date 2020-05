Lichamen aangetroffen in zoektocht naar vermiste vrouwen

De politie in Wilmington maakte dinsdag bekend dat de auto is gevonden. Sinds 15 april zijn Paige Escalera (25) en haar verloofde Stephanie Mayorga (27) vermist. De politie maakte eerder al bekend de omstandigheden rond de vermissing als ’verdacht’ te beoordelen.

De lichamen die zijn aangetroffen in de wagen zijn nog niet geidentificeerd. De autoriteiten zeggen een ’extreem zwaar ongeluk’ niet uit te sluiten.

Midden april is de politie al eens gaan zoeken in het beboste gebied. Destijds kwam er een melding binnen: „Een tipgeve zei dat er een auto op Independence Boulevard zeer hard reed, mogelijk een muur raakte en in het bos belandde,” aldus de politie in een statement.

De zoektocht, waarbij politie en brandweer samenwerkten, leverde destijds niets op.