Verdachte vast voor plannen aanslag met bazooka

Het gaat om een 33-jarige man uit Utrecht, zo maakte het OM vrijdag bekend. De aanhouding gebeurde afgelopen dinsdag en maakt onderdeel uit van het Marengo-onderzoek, naar een reeks liquidaties in de onderwereld. Volgens het OM kwam de opdracht voor de aanslag op spyshop Sitcon in Nieuwegein vermoedelijk van Ridouan Taghi, de voortvluchtige hoofdverdachte in het Marengo-proces.

Om onduidelijke reden zag de groep rond Taghi af van het plan. Wel werd spyshopmedewerker Ronald Bakker op 9 september 2015 geliquideerd.

De aangehouden Utrechter wordt ook verdacht van deelname aan de criminele organisatie van Taghi. De rechter-commissaris heeft hem vrijdag voor twee weken in bewaring gesteld.

Bekijk ook: Taghi vervolgd voor plannen raketaanval