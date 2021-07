Reddingswerkers Miami hoorden urenlang vrouw onder puin, maar konden haar niet bereiken

Lokale media berichten dat een speurhond enkele uren na de instorting van Champlain Towers South een vrouw onder het puin van de laagste verdiepingen had gedetecteerd. Een reddingswerker vertelde aan Local 10 News dat hij en anderen het ingestorte gebouw binnenrenden, nog voor ze wisten of dat wel veilig was. „Ik bonsde op de muur en ze zei: ’Ik ben hier, haal me eruit. Haal me eruit.’” Volgens de man probeerde iedereen de vrouw te bevrijden en troosten. „Ze vroeg om hulp en smeekte om vanuit het puin gehaald te worden. We praatten de hele tijd met haar. ’Schat, we hebben je. We gaan tot bij je raken.’”

Brandweerofficier van Miami-Dade County Alan Cominsky bevestigde donderdag op een persconferentie dat reddingswerkers tijdens hun eerste inspanningen urenlang een vrouwenstem hoorden in het puin, maar dat ze haar niet konden bereiken. „Uiteindelijk hoorden we haar stem niet meer. Maar we bleven zoeken. En dat toont opnieuw de omvang van wat we doormaken. De inspanningen van al ons brandweer- en reddingspersoneel en iedereen hier ter plaatse. Helaas hadden we geen succes.”

Ⓒ AFP

Volgens een manager zat de vrouw vast naast haar bed, en was ze zich ervan bewust dat haar ouders naast haar vast zaten. Later zou een brand uitgebroken zijn waardoor de reddingswerkers zich moesten terugtrekken. „We weten dat ze overleden is.” Volgens de brandweertop hebben de reddingswerkers het daar erg moeilijk mee.

„We voelen dit verlies”

Zulke situaties geven hen „een gevoel van verslagenheid en verlies”, aldus luitenant Obed Frometa. „Wij zijn tenslotte mensen, we zijn geen robots, we zijn geen machines. We voelen dit.” Volgens Frometa hebben sommige teamleden ook vrienden die mogelijk onder de slachtoffers zijn. „Het weegt op hen, en het weegt op ons.”

Branden, en rook die zich door het puin verspreidde, bemoeilijkten dagenlang de reddingsoperatie. De brandweer moest onder meer graven om het vuur te helpen bestrijden, wat dan weer de stabiliteit in gevaar bracht. Donderdag moesten de zoekacties een tijdlang gepauzeerd worden uit vrees dat het gebouw verder zou instorten.

Dodentol

Nog zo’n 145 mensen zijn vermist, terwijl de bevestigde dodentol op 18 staat. Onder hen ook Lucia Guara (10) en Emma Guara (4), die woensdag werden geïdentificeerd. Donderdagavond werd Magaly Elena Delgado (80) geïdentificeerd als een van de slachtoffers.

Onder de vermisten is onder anderen Cassie Stratton. Haar broer Ashley Dean vertelde aan CNN dat Stratton nog haar echtgenoot had gebeld en zei dat het zwembad aan het instorten was en de grond beefde. Ze begon daarna luid te schreeuwen en de verbinding werd verbroken, volgens Dean. „Het is heel zwaar om te weten dat dat de laatste woorden van mijn zus waren.’’