Dode man in uitgebrande hut Luyksgestel is vermiste Eindhovenaar

De uitgebrande hut werd donderdag ontdekt in het bosgebied bij de Belgische grens. De politie zocht daar naar de man uit Eindhoven die als vermist was opgegeven.

In de restanten van de verwoeste hut werd een stoffelijk overschot gevonden. De identiteit van het slachtoffer was de afgelopen dagen nog onduidelijk. Uiteindelijk is uit onderzoek van het lichaam gebleken dat het inderdaad om de vermiste man uit Eindhoven gaat.

In de spottershut is uitgebreid technisch onderzoek gedaan, maar nog altijd is niet duidelijkheid wat er is gebeurd en hoe de brand is ontstaan.