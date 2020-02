Code oranje cadeautje voor vliegtuigspotters

Christiaan Hewitt (voorgrond) en Gert Prosman (r.) zijn niet alleen op het Polderbaanpad: voor vliegtuigspotters is ’Code oranje’ een aanmoediging om juist wel richting Schiphol te rijden. Ⓒ De Telegraaf

Haarlem - Er geldt code oranje, het dringend advies om niet de weg op te gaan, maar in geval van storm is zo’n weerbericht voor vliegtuigspotters juist een aanmoediging om wél in de auto te stappen. Met z’n allen naar het Polderbaanpad tussen Haarlem en Amsterdam om precies te zijn.