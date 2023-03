’Dit doet 25 jaar lang toeristen rondzeulen met de rug van een olifant’

Pai Lin, een 71-jarige vrouwelijke olifant, moest 25 jaar lang toeristen op haar rug dragen in Thailand. Het resultaat volgens de dierenstichting: een misvormde ruggengraat. Normaliter moeten de rug van olifanten bol staan, maar in het geval van Pai Lin is duidelijk te zien hoe haar rug naar binnen gebogen is.

„Olifanten worden in de toeristische sector in Zuidoost-Azië gebruikt voor trektochten, waarbij ze het gewicht van hun mahout (begeleider), dat van de toeristen – soms tot zes in één keer –, en dat van de howdah (zetel) moeten dragen”, aldus de ngo. „Deze dieren staan dan wel bekend om hun kracht en grootte, maar hun ruggen zijn er niet voor gemaakt om gewicht te dragen, aangezien hun ruggengraat omhoog gebogen staat. De aanhoudende druk op hun lichamen beschadigt het weefsel en de botten in hun rug onherroepelijk. Pai Lin draagt nog steeds de littekens van de oude drukpunten.”

Pai Lin werd in 2007 gered, en heeft zich sindsdien ontpopt tot „de grootmoeder van de 22 olifanten in ons toevluchtsoord.” „We zullen het trauma dat deze dieren hebben moeten ondergaan nooit volledig begrijpen, maar nu kunnen ze tenminste de rest van hun leven slijten in vrede.”