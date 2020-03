Rood hart op Brabants provinciehuis voor ’alle helden’

Een hart voor de zorg op het provinciehuis van Den Bosch. Ⓒ foto FPMB Bart Meesters

DEN BOSCH - Op het provinciehuis in ’Den Bosch is een lichtprojectie te zien van een rood hart. Het provinciebestuur van Noord-Brabant wil hiermee zijn steun betuigen aan „alle helden die in deze bijzondere tijd een bewonderenswaardige rol spelen.” Noord-Brabant is zwaar getroffen door het coronavirus.