Segers over D66-spin rond Remkes: ’Echt ontzettend lelijk’

Dat oordeel velt Segers maandagavond bij talkshow Op1. Remkes zelf zei zich vorige week te storen aan het beeld in Den Haag ’dat gericht is op kapotmaken en niet op heel maken’. „Die woorden zijn me uit het hart gegrepen,” aldus Segers.

„Er lopen hier mensen rond die bijna kapot zijn gemaakt. En dat doen wij elkaar aan, maar ook de entourage eromheen,” zegt Segers, doelend op de twee voorlichters van D66 en Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma, die journalisten vorige week influisterden dat Remkes tijdens formatiegesprekken ’warrig’ zou zijn geweest door drankgebruik.

Ook D66-leider Sigrid Kaag is regelmatig het mikpunt van dit soort persoonlijke aanvallen, zegt Segers erbij. „Het is heel veel politiek met een kleine ’p’.”

Over het feit dat hij met zijn partij na meerdere schofferingen van D66 toch gaat onderhandelen over een doorstart van de oude coalitie is hij matig enthousiast. ,,Dat was niet iets waar wij zes maanden op hebben aangestuurd. Ik had het prima gevonden als er een ander meerderheidskabinet was gekomen, of een minderheidskabinet. Maar wij willen niet de laatste blokkade zijn.’’