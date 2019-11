Half miljoen tipgeld in zaak kunstroof Dresden

„We laten niets onbenut om dit geval op te lossen”, verklaarde de politie. Bij de roof braken twee daders in en roofden waardevolle juwelen uit wat de schatkamer van keurvorst August ’de Sterke’ wordt genoemd.

Vluchtauto

Twee anderen namen buiten het pand aan de roof deel. Zij vluchtten met z’n vieren in een Audi die 3 kilometer noordelijker in een ondergrondse parkeergarage in brand is gestoken.

De politie heeft veertig rechercheurs op de zaak gezet.

Screenshot van beveiligingscamera. Ⓒ EPA