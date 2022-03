Premium Het beste van De Telegraaf

Nog steeds veel fabels over vruchtbaarheid: ’Ballen hangen niet voor niets buiten het lichaam’

Door Arianne Mantel Kopieer naar clipboard

Op tijd beginnen is belangrijk, stelt prof. dr. Annemieke Hoek. Voor Berry Vester zit kinderen krijgen er niet in. Ⓒ Eigen foto’s

Groningen - Zwanger worden gaat niet vanzelf: een op de zes toekomstige ouders krijgt te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Uit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de kennis over dit onderwerp. „Stress wordt als een belangrijke oorzaak genoemd als het gaat om vruchtbaarheid, maar dat is echt níet zo”, zegt prof. dr. Annemieke Hoek.