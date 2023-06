Premium Het beste van De Telegraaf

Plan om verdienmodel criminelen te slopen Havenpact tegen drugs: ’Snel schakelen bij narco-hopper’

Door Valentijn Bartels Kopieer naar clipboard

Dilan Yeşilgöz-Zegerius Ⓒ ANP / HH

Den Haag - De belangrijkste Europese havens moeten door een nieuwe samenwerking beter worden beschermd tegen drugstransporten. Minister Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) spreekt maandag in Antwerpen over een netwerk van ’havenofficieren’ die narcovervoer in de smiezen houden en de mogelijkheid van een havenverbod voor uithalers en afpakken van crimineel geld. „Ik wil hun verdienmodel kapot hebben.”