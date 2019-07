Taakstraffen geëist voor rellen intocht Sint

Leden van de harde kern van PSV geven een tegendemonstratie op de actie van Kick Out Zwarte Piet tijdens de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Ⓒ ANP

DEN BOSCH - Tegen vier mannen die betrokken waren bij rellen rond de intocht van Sinterklaas in Eindhoven is maandag bij de rechtbank in Den Bosch tot 140 uur taakstraf geëist.