Vrouw Assad ’volledig genezen van borstkanker’

„Mijn reis is ten einde (....) God zij dank, ik heb kanker volledig verslagen”, zei Assad, die 11 augustus 44 jaar oud wordt. Ze had een kort kapsel en was gekleed in een lange witte jurk.

De televisiezender heeft de opnamedatum van het interview niet vermeld.

Uitgeput

In augustus 2018 werd bekendgemaakt dat de presidentsvrouw borstkanker had en met de behandeling was begonnen. In januari werd ze geopereerd in een militair hospitaal in Damascus. In het interview spreekt Assad, moeder van twee jongens en een meisje, over „lichamelijke uitputting” tijdens haar behandeling.

De in Londen opgegroeide vrouw van Syrische afkomst trouwde in 2000 met Bashar, de omstreden huidige president van Syrië. De burgeroorlog in het land heeft de afgelopen jaren vermoedelijk aan honderdduizenden mensen het leven gekost.

