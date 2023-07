VS gaan Strafhof bewijs over oorlogsmisdaden Rusland bezorgen

OORLOG IN OEKRAÏNE

WASHINGTON - De Verenigde Staten gaan het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bewijs leveren over mogelijke oorlogsmisdaden door Rusland in de Oekraïne-oorlog. Dat melden Amerikaanse media.

Een vrouw staat naast het graf van haar omgekomen partner die in het Oekraïense leger zat. Ⓒ ANP / Associated Press

Het bevel komt rechtstreeks van president Joe Biden, melden onder andere The New York Times en CNN. Omdat de VS geen deelnemende partij zijn aan het ICC en er tot dusver niet mee hebben samengewerkt omschrijven Amerikaanse media het initiatief als „historisch." De Russische president Vladimir Poetin hangt een arrestatiebevel van het ICC boven het hoofd vanwege de illegale deportatie van Oekraïense kinderen. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden ook gedetailleerde informatie hebben verzameld over bevelen van Russische beambten om opzettelijk civiele infrastructuur in Oekraïne te beschadigen. Het Witte Huis heeft de beslissing nog niet bevestigd. Het ICC wordt gefinancierd door voornamelijk westerse mogendheden, vooral de EU, en wordt evenmin erkend door onder meer China en Rusland. Het Amerikaanse Pentagon zou tegen de beslissing zijn omdat het vreest dat daarmee de deur wordt opengezet naar mogelijke vervolging van Amerikaanse soldaten voor oorlogsmisdaden, bijvoorbeeld in Irak.