Dekker: meer rechtszaken moeten doorgaan

Dat zegt minister Dekker (Rechtsbescherming). De bewindsman wil dat zoveel mogelijk zaken toch worden opgepakt.

Nu worden veel rechtszaken uitgesteld en dat levert een hoop problemen op. Volgens Dekker wordt daar wat aan gedaan. „Er komt een gesprek tussen de rechtspraak en het OM om meer zaken ter hand te nemen.”

De bewindsman zegt in te zien dat de huidige impasse doorbroken moet worden. „Afgelopen week is in zo’n 80 procent van de zaken een uitspraak gedaan, ik begrijp de behoefte om meer uitspraken te doen.”

Toch ziet hij ook dat het ingewikkeld is. „Het zal passen en meten zijn.” Dekker verwacht dat rond het weekend duidelijk wordt hoe dat geregeld moet worden.