Tropische hitte in Nederland: ’Vooral de extreme temperatuurverschillen zijn uitzonderlijk’

Vanaf vrijdag schieten de temperaturen in een rap tempo omhoog. In Brabant en Limburg wordt het met 30 tot 31 graden het warmst, in binnensteden kan het zelfs nog een paar graden warmer worden. Vanwege de hitte heeft Rijkswaterstaat voor vrijdag en zaterdag het hitteprotocol ingesteld voor wegen in het zuiden van het land.

Ook festival Pinkpop in Landgraaf, dat vrijdag van start gaat, heeft vanwege de verwachte hoge temperaturen maatregelen genomen. Zo worden extra waterpunten ingezet, mensen geïnformeerd over de hitte en is de EHBO geïnstrueerd extra op bezoekers te letten. ,,Ik wens de festivalgangers heel veel sterkte’’, zegt Roosmarijn Knol, meteoroloog van Weeronline. Pinkpop ligt volgens haar op het warmste stukje van Nederland, waardoor het extra oppassen geblazen is met de hitte. ,,Misschien kunnen festivalgangers een extra koud biertje drinken om af te koelen”, zegt ze lachend.

Toch zijn deze tropische temperaturen volgens Knol niet uitzonderlijk in Nederland, maar het komt dit jaar wel extra vroeg. ,,In eerdere jaren kregen we in Nederland deze temperaturen pas in juli en augustus.’’

’Heel bijzonder’

De extreme verschillen binnen Nederland zijn volgens haar wel bijzonder. Op zaterdag kan de temperatuur in grote delen van het land oplopen tot ruim 30 graden. In het zuiden tot zuidoosten kan het zelfs 36 graden worden. ,,Dit is echt tegen het onprettige aan’’, zegt Knol. Het is opvallend dat het op de Waddeneilanden een stuk koeler is, zo rond de 17 graden. ,,Dat komt door de wind’’, verklaart de meteoroloog.

Na puffen en zweten op zaterdag komen zware regen- en onweersbuien naar ons land. ,,Het kan echt flink losgaan’’, zegt Knol. Het wordt echt een tropische regenbui waarbij in een korte tijd veel regen zal gaan vallen. Maar het voordeel is wel dat je waarschijnlijk niet nog een plaknacht zult gaan hebben; de wind zal de warme lucht verdrijven en zondag wordt het dan ook een stuk koeler, zo’n 20 graden.

Goed insmeren

Mensen moeten ook oppassen voor de hoge zonkracht. Op veel plekken zal zonkracht 7 worden bereikt en in het midden en zuiden van het land kan dit zelfs oplopen tot sterkte 8. Bij deze waarden kan een gevoelige huid binnen een kwartier verbranden. Ook vergroot de combinatie van felle zon en warmte de kans op een zonnesteek. Ga onder een parasol liggen, doe een pet op en vergeet zeker niet om goed in te smeren.