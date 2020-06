Gemeente gooit strand Castricum dicht om drukte

Volgens het lokale bestuur waren er teveel strandganger op de parkeerplaatsen en toegangen. De verplichte 1,5 meter afstand kon men daarom niet meer garanderen.

Een van de coronamaatregelen was eerder dat de helft van het aantal beschikbare parkeerplaatsen was afgesloten. Die maatregel werd vanochtend opgeheven zodat alle plekken weer beschikbaar waren. ,,Vanmiddag waren alle parkeerplaatsen al gevuld en werd het te druk bij het strand. De gemeente is toen tot afsluiten overgegaan’’, zo laat een woordvoerder weten.

Automobilisten die in de richting van het strand rijden, worden bij de rotonde naar Bakkum tegengehouden. Fietsers kunnen hun fiets nog stallen bij de fietsparkeerplaats van Johanna’s Hof. Daar vandaan is het ongeveer twee kilometer lopen tot het strand.

Alternatieven

De gemeente Castricum roept strandgangers op om niet naar het strand van Castricum te komen. In plaats daarvan kun je het beter verderop in de provincie zoeken, bijvoorbeeld in Egmond, Schoorl of Bergen.