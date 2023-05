Teleurstelling in onderzoek Drentse kofferbakmoord: geen hit in nieuw dna-onderzoek

Dat laten de ouders van de vermoorde Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen aan De Telegraaf en Dagblad van het Noorden weten. Het Openbaar Ministerie Noord-Nederland bevestigt de uitslag.

Het gaat om een dna-spoor dat is veiliggesteld in de Mercedes van de boerenzoon. Er was gepoogd die in het Stieltjeskanaal bij Coevorden te laten verdwijnen, maar de trekhaak van de wagen bleef hangen achter een schot. In de kofferbak lag het zwaar toegetakelde lichaam van Meinema. Hij was doodgeslagen. Het dna van een onbekende man zat op een flesje frisdrank dat tussen tussen de middenconsole en het gaspedaal van de automaat geklemd was, zodat de auto zonder bestuurder het water in kon rijden.

Vorig jaar mei werd de Emmenaar Hans O. na een eis van 18 jaar vrijgesproken. Het hoger beroep loopt nog.