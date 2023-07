Stevige taal van NAVO over China

Het is niet voor niets dat leiders van Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland woensdag voor de tweede keer aanwezig zijn op een NAVO-top. Deze landen kunnen niet lid worden van de trans-Atlantische alliantie, maar de samenwerking wordt wel steeds intenser. „Omdat we sterker en veiliger zijn als we samen staan”, aldus NAVO-baas Jens Stoltenberg. „China is niet onze tegenstander en we moeten blijven samenwerken. Maar de toenemende assertiviteit van Beijing tast onze veiligheid aan.”

De NAVO-leiders spreken vanuit de Litouwse hoofdstad in een gezamenlijke verklaring wederom stevige taal uit over de ontwikkelingen in China. Volgens de bondgenoten maakt de Aziatische grootmacht zich schuldig aan ’kwaadaardige hybride en cyberoperaties’. Er zijn zorgen over ’retoriek en desinformatie’ die zich richt op NAVO-landen.

Kritieke grondstoffen

Op economisch terrein kijkt de alliantie argwanend naar hoe China kritieke grondstoffen en strategische materialen gebruikt om zijn invloed te vergroten. De NAVO sluit nadrukkelijk niet de deur richting China: binnen de alliantie willen de meeste Europese landen minder ver gaan dan de Amerikanen. In Vilnius zegt de alliantie daarom nog altijd open te staan voor ’constructieve betrokkenheid’ met China.

Nieuw is dat Beijing wordt opgeroepen om ’te stoppen met het versterken van het valse verhaal van Ruslan waarin Oekraïne en de NAVO de schuld krijgen van de Russische oorlog’. Een tegenvaller voor de alliantie is dat er voorlopig geen NAVO-kantoor komt in Japan. Frankrijk verzet zich tegen de komst van een vestiging in de Japanse hoofdstad Tokio.

Taiwan

Het viel op dat NAVO-baas Stoltenberg in zijn persconferentie nog een stap verder ging dan de gezamenlijke verklaring van staatshoofden en regeringsleiders. De Noor stipte tegenover de wereldpers bijvoorbeeld de dreiging richting Taiwan aan en de militaire opbouw van China. „De nucleaire modernisering van China is ongekend snel en omvangrijk”, zei de secretaris-generaal verder. „Het wordt bovendien uitgevoerd zonder transparantie.”

China heeft stekelig gereageerd op de top van Vilnius. De diplomatieke post in Brussel laat weten dat China zich verzet „tegen oostwaartse beweging van de NAVO naar het Aziatisch- Pacifisch gebied.”