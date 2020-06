Veiligheidsregio’s vernemen vroegere opening sanitair via pers

„Wij vragen al een maand om een landelijke aanwijzing om de sanitaire voorzieningen te openen en nu krijgen wij het via de pers te horen. Wij hebben echter nog geen brief binnen en kunnen het dus niet voor waarheid aannemen”, aldus Lonink.

„Wat we juist willen is dat mensen hun vakantie een beetje spreiden, en dan moeten die toiletgebouwen natuurlijk open zijn. Dus u kunt gaan boeken”, zei minister Hugo de Jonge dinsdagmiddag. Tot verbazing van de veiligheidsregio’s, die het nieuws van de vervroegde opening op 15 juni nog niet bevestigd hebben gekregen.

„Wij moeten de noodverordening aanpassen en weten wat we kunnen beloven aan de bedrijven. Het is jammer dat hij ervoor gekozen heeft het zo te doen. Dat is ook ongebruikelijk en onzuiver. Minister De Jonge is ook niet vies van een beetje publiciteit”, aldus Lonink tegen BNR.

Het verzoek van de campingsector ligt al langere tijd bij het kabinet. Maandag werd er met De Jonge over gesproken. „We hebben al een maand gewacht en hij zoekt zelf de pers op, terwijl hij eigenlijk ons eerst moet informeren. Hoe kunnen wij dit nu als waarheid aannemen, terwijl we nog geen brief hebben ontvangen?”, zei Lonink.