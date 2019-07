Zware rugzak: man gepakt met ruim twee ton cash

De man kwam een pand in Rotterdam-Noord uitgelopen waar de politie een inval wilde doen in verband met een onderzoek naar drugs. Hij is aangehouden op verdenking van witwassen.

De politie viel binnen in vier panden in verschillende delen van de stad. De invallen en doorzoekingen in woningen en bedrijfspanden in het centrum van Rotterdam, Rotterdam-Noord en Rotterdam-West werden gedaan door team parate eenheid en de basisteams van de verschillende districten.

Vingerafdrukken op het plafond gaven de bergplaats van de 28.000 euro aan. Ⓒ Politie.nl

Bij een woning in het centrum van Rotterdam zagen agenten opvallend veel vingerafdrukken op het plafond. Toen zij de plafondplaten verschoven, kwam er een tas met nog eens ruim 28.000 euro contant geld tevoorschijn.

Tijdens de acties is er naast veel contant geld ook nog drie kilo heroïne gevonden en meerdere dure tassen en horloges.