Een beetje koekoek: wintertijd zet klokkenverzamelaar Gerard aan het werk

Binnenland

Huwelijk fiets en trein loopt spaak: ’Infrastructuur is niet aangepast’

Het huwelijk tussen trein en fiets loopt spaak. Forenzen klagen over een gebrek aan plekken voor de stalen rossen in treinen of zelfs maar in de fietsenstalling bij het station. De NS geeft zelfs aan dat vanwege de drukte in de treinen, fietsen bepaald geen voorrang krijgen.