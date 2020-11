Terreurdaad: vrouw met mes steekt twee mensen neer in Zwitsers warenhuis

Foto ter illustratie. Ⓒ EPA

ZÜRICH - Een vrouw met een mes heeft in een warenhuis in de Zuid-Zwitserse stad Lugano twee andere vrouwen verwond. De autoriteiten vermoeden een terreurdaad: de vrouw is sinds 2017 een bekende van de politie door onderzoek naar radicale moslims die met geweld de islam willen verspreiden.